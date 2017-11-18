Объявивший о своей отставке премьер Ливана прибыл во Францию, пишут СМИ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Объявивший о своей отставке премьер-министр Ливана Саад Харири прилетел во Францию в субботу из Саудовской Аравии для встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к Харири.

Харири вылетел из Эр-Рияда в пятницу вечером.

Ливанское телевидение распространило кадры, на которых видно, как Харири и его супруга прибывают в свой дом в Париже.

Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении.

Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также сказал, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии насильно.

Ранее в пятницу глава МИД Ливана Джебран Басиль заявил, что премьер страны Саад Харири находился в Саудовской Аравии с рабочим визитом, и выразил надежду, что его визит в Париж, который состоится в субботу, — еще один пункт на пути возвращения премьера в Бейрут.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Харири в субботу посетит Францию и встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.