МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Подводные лодки Великобритании в скором времени смогут запускать беспилотники из-под воды для слежки за российскими кораблями у британского побережья, сообщает газета Daily Mail.

Как пишет издание, практически бесшумный дрон Outrider будет запускаться в специальном контейнере, который будет раскрываться уже на поверхности воды. Беспилотник будет отправлять высококачественные фотографии вражеского корабля, чтобы экипаж подлодки мог или избежать контакта, или атаковать.

"Мы смогли бы выслеживать любого противника с таким оборудованием", — сообщил источник в королевском военно-морском флоте Великобритании. Как пишет издание, слежка связана с тем, что за последние шесть лет у берегов Великобритании возросла активность российских подлодок.

Отмечается, что дрон Outrider может быть запущен нажатием кнопки с любой платформы, в том числе с подводных лодок и кораблей. Беспилотник может работать автономно или управляться с подлодки.