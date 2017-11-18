Еврокомиссар: ЕС добился ощутимых результатов с Турцией в области миграции

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Евросоюз добился ощутимых результатов с Турцией в вопросах миграции и безопасности, заявил на брифинге журналистам еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

"У нас хорошее сотрудничество с Турцией по миграции и по вопросам безопасности. У нас есть позитивные и ощутимые результаты (в этой области)", — сказал еврокомиссар.

Он отметил, что "сейчас в Турции находятся более 3 миллионов беженцев".

"ЕС помогает, поддерживает Турцию финансово и политически", — сообщил Аврамопулос.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция ожидает от Евросоюза до конца 2018 года дополнительные 3 миллиарда долларов на прием беженцев.

Накануне Аврамопулос заявил, что Евросоюз может до конца текущего года распределить по проектам все обещанные Турции 3 миллиарда евро из специального Фонда поддержки беженцев в Турции.

Так называемый Фонд для беженцев в Турции (Facility for refugees in Turkey), рассчитанный на 2016 и 2017 годы, был создан для борьбы с кризисом миграции, охватившим Евросоюз. Фонд должны были наполнять страны Евросоюза (в объеме 2 миллиардов евро) и бюджет Евросоюза (1 миллиард евро), который в большей степени состоит из взносов тех же стран ЕС.

Соглашение между Анкарой и Брюсселем было заключено в марте 2016 года и было направлено на борьбу с неконтролируемым перемещением в Европу растущего числа беженцев, которое заметно увеличилось после разрастания гражданской войны в Сирии. В соответствии с договоренностью, все нелегальные мигранты, оказавшиеся в Греции, должны отправляться обратно в Турцию, а Евросоюз в свою очередь обязался за каждого высланного нелегального мигранта принимать у Турции одного легального. Размещение нелегальных мигрантов в Турции Евросоюз обязался обеспечивать за свой счет.