Заморозка военной активности у границ КНДР не остановит ее, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Заморозка военной активности других стран у границ КНДР не остановит ее активности, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Заморозка ради заморозки, мы знакомы с этим предложением некоторых стран. Но мы это уже проходили. Остановка военной активности не остановит Северную Корею", — сказала она в ответ на вопрос, как США смотрят на предложение ряда стран заморозить военную активность у границ Северной Кореи, чтобы та остановила ядерные испытания.

В четверг днем официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон и Пекин не примут план "двойного замораживания". Китай считает план "двойной заморозки" наиболее приемлемым и разумным в настоящий момент для возврата проблемы Корейского полуострова на путь переговоров, отметил официальный представитель китайского МИД. Он подчеркнул, что инициатива может учесть "наиболее актуальные опасения всех заинтересованных сторон в сфере безопасности, предоставить возможности и создать условия для возобновления мирных переговоров". При этом Гэн Шуан назвал инициативу "двойной заморозки" "первым шагом, а не конечной целью", и отметил, что КНР "приветствует предложения других сторон, которые смогли бы помочь мирному урегулированию проблемы".

Ранее РФ совместно с Китаем предложила план, который предполагает "двойное замораживание": лидер КНДР Ким Чен Ын замораживает любые ядерные испытания, любые пуски баллистических ракет, а США и Южная Корея замораживают крупномасштабные военные учения, которые постоянно используются КНДР как предлог для проведения испытаний. В Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.