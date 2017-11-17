В Госдепе похвалили Китай за верные шаги в направлении давления на КНДР

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости, Екатерина Соболь. Китай в решении вопроса по ядерной программе Северной Кореи предпринимает правильные шаги, США рады этому и ждут продолжения этой линии, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Работа с Китаем очень помогает. Китай делает правильные шаги, США рады этому", — ответила она на вопрос об итогах переговоров США и Китая по вопросу давления на КНДР, добавив, что настроение у США по продолжению этой работы "позитивное".