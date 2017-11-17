В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,2

МЕХИКО, 17 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в пятницу в эквадорской провинции Гуайяс, сообщило правительство провинции.

"Все власти провинции продолжают работать вместе после землетрясения магнитудой 6,2 с эпицентром в Плайас. Подчеркиваем, что, по официальным данным института океанографии, опасности цунами нет", — говорится в сообщении правительства в его микроблоге в Twitter.

Власти сообщают, что для успокоения родителей принято решение отменить занятия во всех школах и колледжах на территории провинции до понедельника.

Президент Эквадора Ленин Морено сообщил, что жертв в результате стихии нет. "К счастью, землетрясение в Гуаякиле было не более чем испугом, и нет разрушений и жертв", — написал Морено в своем микроблоге в Twitter.