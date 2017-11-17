Армия Зимбабве поддерживает намеченный на субботу марш против Мугабе

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Зимбабве поддерживают намеченное на субботу, 18 ноября в столице страны Хараре шествие против президента Роберта Мугабе, говорится в пресс-релизе армии.

"Вооруженные силы Зимбаве заявили, что к ним обратились некоторые частные волонтерские организации, намеренные свободно выразить свои желания, одно из которых "марш солидарности" запланированный в Хараре завтра", — говорится в пресс-релизе.

Вооруженные силы сообщили, что "полностью поддерживают марш", до тех пор пока он остается "организованным и мирным".

По данным телеканала ZBC, правящая партия страны призвала присоединиться к "маршу солидарности" в поддержку вмешательства армии с целью "стабилизировать экономику и снять потенциальную политическую нестабильность, которая угрожает миру" в субботу в столице страны Хараре.

Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.