Собранные Пентагоном данные об интернет-пользователях стали общедоступны

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Облачные хранилища с собранными Пентагоном данными об интернет-пользователях оказались в свободном доступе, сообщает компания в области кибербезопасности UpGuard.

По данным экспертов фирмы, данные содержали миллиарды сообщений из социальных сетей, комментариев на новостных порталах и форумах, которые удалось собрать центральному и тихоокеанскому командованиям за восемь лет. Многие записи были сделаны гражданами США. Большая часть комментариев уже были удалены с сайтов, где изначально были опубликованы.

Как отмечают специалисты, данные скорее всего были получены в ходе операции по сбору разведанных, так или иначе связанных с проблемами безопасности на Ближнем Востоке, в Азии и южной части тихоокеанского региона, например, ситуацией в Ираке и Пакистане.

Тем не менее, эксперты не смогли четко определить задачи военных при сборе данных, так как сообщения в основном не содержат каких-либо подозрительных высказываний. По оценке UpGuard, находка "вызывает вопросы о защите личной информации в интернете, а также о праве свободно выражать свои убеждения в сети".

Хранилища были созданы частным подрядчиком Пентагона компанией VendorX.