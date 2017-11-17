Военнослужащие усиленно охраняют лишь резиденцию главы Зимбабве

ХАРАРЕ, 17 ноя — РИА Новости, Арсен Сулейманов. Военнослужащие Зимбабве усиленно контролируют в Хараре лишь территорию вокруг резиденции главы государства Роберта Мугабе, к остальным правительственным гражданским учреждениям военная охрана не приставлена, передаёт корреспондент РИА Новости.

Так, усиленный военный патруль можно наблюдать лишь возле резиденции Мугабе. На въезде, а также по периметру расставлены вооруженные военнослужащие, ещё несколько солдат патрулируют периметр.

Здание парламента, министерств связи и сельского хозяйства, как передаёт корреспондент агентства, такими мерами безопасности не обеспечены. Однако на некоторых улицах в центре столицы Зимбабве дежурят немногочисленные военные патрули, а также единично размещена бронетехника. При этом количество полицейских на улицах города еще меньше.

Кроме того, военнослужащие контролируют въезды и выезды в столичный аэропорт.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. По словам корреспондента РИА Новости, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.