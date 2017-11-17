Информация о минировании 12 объектов в Киеве не подтвердилась

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Анонимные сообщения о минировании 12 объектов в столице Украины, среди которых станции метро, крупные торговые центры, а также центральный автовокзал, не подтвердились, сообщила полиция Киева в пятницу.

Анонимные сообщения о минировании 12 объектов, в том числе центрального автовокзала, двух станций столичного метрополитена, здания телеканала и крупных торговых центров, поступили в полицию Киева в течение часа в пятницу.

"Правоохранители завершили проверку "заминированных" объектов. Никаких опасных предметов и веществ не обнаружено", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

В данный момент, по данным правоохранителей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по квалификации "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Злоумышленникам грозит наказание в виде заключения на срок до шести лет.

Полиция Киева разыскивает преступников, оставивших ложные сообщения о минировании.