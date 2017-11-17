Тиллерсон призвал африканские страны усилить давление на КНДР

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал африканские страны усилить давление на Северную Корею в связи с продолжением ее ядерной программы: снизить дипломатические и разорвать экономические связи.

"Все государства должны реализовывать резолюцию ООН. В дальнейшем я призываю принимать дополнительные меры, чтобы усилить давление на КНДР сокращением дипломатических отношений и разрывом экономических связей, возвращение персонала и сокращения присутствия в КНДР", — сказал он на встрече с министрами иностранных дел африканских стран.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Третьего сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.