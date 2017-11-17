Тиллерсон призвал Зимбабве вернуться к порядку и к гражданскому государству

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Зимбабве вернуться к порядку и законности и к гражданскому государству.

"У Зимбабве есть возможность самостоятельно найти путь, который должен включать демократические выборы и уважение к правам человека", — заявил Тиллерсон на встрече с министрами иностранных дел африканских стран и добавил, что речь должна идти о "быстром возврате к гражданскому цивилизованному государству".

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.

Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство.