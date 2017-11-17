В Белоруссии назвали дату начала рассмотрения дела против авторов Regnum

МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Минский городской суд 18 декабря начнет рассмотрение уголовного дела против белорусских авторов агентства Regnum, сообщила в пятницу помощник председателя суда Анастасия Шильвян.

"Восемнадцатого декабря Минский городской суд начинает рассмотрение в открытом судебном заседании уголовного дела по обвинению А. (Дмитрия Алимкина — ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни — ред.), П. (Юрия Павловца) и Ш. (Сергея Шиптенко) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность — ред.) и ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса", — сообщила Шильвян в Facebook

Как следует из сообщения, все трое обвиняются в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной розни, совершенных группой лиц (наказывается лишением свободы на срок от пяти до 12 лет). Еще двое дополнительно обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением крупного дохода (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет).

Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Белоруссии задержали трех авторов Regnum, которым было предъявлено обвинение по статье "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни". В конце августа официальный представитель Следственного комитета республики Юлия Гончарова сообщила, что расследование уголовного дела против авторов Regnum близится к завершению.

По словам представителя СК Белоруссии, в данном уголовном деле есть еще один фигурант — Юрий Баранчик, в отношении которого заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск. По данным СК, он находится на территории России, туда направлены розыскные документы. Ему заочно также предъявлено обвинение по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса.

Ранее МИД России призвал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело троих белорусских журналистов, сотрудничавших с российским сайтом и обвиняемых в разжигании вражды.