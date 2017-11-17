Украинские правоохранители нашли тайник с боеприпасами в Волынской области

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Украинские правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами в лесополосе в Волынской области, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"В тайнике, который был оборудован в лесополосе Любомльского района, правоохранители обнаружили гранаты РГД-5 с запалами, выстрелы ВОГ различных модификаций, ручную противотанковую кумулятивную гранату РКГ-3М и более 800 патронов калибра 7,62 и 5,45 миллиметра", — говорится в сообщении.

Правоохранители завели дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Оружие и боеприпасы изъяли.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе.