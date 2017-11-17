ЕС ждет прогресса от Британии по Brexit, чтобы перейти к переговорам

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз ждет большего прогресса со стороны Великобритании в переговорах по условиям Brexit, чтобы можно было перейти к переговорам о будущих отношениях со страной, сказал глава Евросовета Дональд Туск.

С лета текущего года идут переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.

Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях.

"Мы (ЕС – ред.) будем готовы перейти на вторую фазу уже в декабре, но чтобы это было возможно, нам нужен больший прогресс со стороны Великобритании, в частности, по вопросу Ирландии и финансовому вопросу", — сказал Туск.

Достаточный прогресс по этим направлениям должен поступить не позднее начала декабря, иначе Евросоюз не сможет в декабре принять решение о переходе ко второй фазе переговоров.