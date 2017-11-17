Латвийские военные заявили, что обнаружили три российских самолета у границ

Улица Пилс и Церковь Скорбящей Богоматери в Риге, Латвия. Архивное фото

Улица Пилс и Церковь Скорбящей Богоматери в Риге, Латвия. Архивное фото

РИГА, 17 ноя – РИА Новости. Три российских военных самолета в пятницу были обнаружены у границы Латвии, утверждается в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в сети Twitter.

"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 17 ноября идентифицировали два самолета Су-27 и один Ил-76 Вооруженных сил России", — говорится в сообщении.

Минобороны Латвии заявляет, что российские военные корабли, подлодки и боевая авиация регулярно появляются у границ республики. В 2016 году, согласно заявлениям латвийских военных, было зафиксировано 209 таких случаев, в 2015 — 270 случаев.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов и походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.