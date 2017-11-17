В Испании считают, что ситуация с Каталонией не ухудшит отношения с Россией

МАДРИД, 17 ноя — РИА Новости. Отношения между Испанией и Россией не ухудшатся из-за ситуации, сложившейся в связи с заявлениями о том, что большое количество "подозрительных сообщений" в социальных сетях о Каталонии шли с территории России, заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

"Не думаю, что это может быть началом какого-либо кризиса", — заявил Дастис. Он повторил, что испанские власти не считают, что к распространению этих сообщений может иметь отношение российское правительство. "Не должно быть никакого кризиса между двумя правительствами", — добавил министр.

В последние недели ряд испанских СМИ, в частности газета El País, опубликовал серию материалов, в которых некоторые российские средства массовой информации, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, обвиняются в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании". Кроме того, испанские СМИ также заявляют о поддержке сторонников независимости некими "русскими хакерами".

В понедельник глава МИД Испании Альфонсо Дастис на встрече с главами МИД стран ЕС в Брюсселе заявил о "подозрительном трафике, связанном с сетями, чьи точки распространения находятся в России", а также в Венесуэле. О том, что большое количество "фальшивых новостей против Испании" поступало с территории России, заявил на этой неделе и премьер Мариано Рахой. При этом испанские власти заявляют, что у них нет сведений о причастности к этому российского правительства.

Москва призвала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Как заявила в минувший четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании".

Как отметила Захарова, "хотелось бы, чтобы испанские коллеги начали отвечать за свои слова и предоставили конкретные факты". По ее словам, "совершенно непонятно, из каких соображений испанский министр сделал эти откровения".

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал заявления испанских властей "жареной сенсационной истерикой", которую "устраивают для того, чтобы отвлечь внимание своих избирателей от неспособности эти внутренние проблемы решить".

Ранее российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают ситуацию вокруг Каталонии внутренним делом Испании, которое должно решаться согласно конституции страны.