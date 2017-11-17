МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Принятие Литвой закона, аналогичного "закону Магнитского", приведет к дальнейшему разрушению российско-литовских двусторонних отношения; последствия для Литвы будут "очень плачевными", заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Парламент Литвы в четверг единогласно принял закон, аналогичный "закону Магнитского". Документ запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Закон вступит в силу в январе следующего года.

"Очевидно, что этот шаг — дальнейшее разрушение двусторонних отношений России и Литвы и ведет к еще большему отчуждению двух соседних государств. Думаю, последствия такой политики для самой Литвы будут очень плачевными", — сказал Клишас.

Он отметил, что подобным шагом Литва "пытается не просто вписаться, а лидировать в том антироссийском мейнстриме, который мы наблюдаем".

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде.