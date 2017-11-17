МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Главная задача сейчас — обеспечить возвращение на родину премьер-министра Ливана Саада Харири, который, по сообщению СМИ, улетает в пятницу во Францию для переговоров, без предварительных условий и ограничения его свободы, заявил глава МИД Ливана Джебран Басиль.

"Главное — это возращение премьер-министра в Ливан без каких-либо условий и без каких-либо ограничений в его свободе и для того, чтобы он принял соответствующее решение (об отставке — ред.) в Бейруте", — сказал министр на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении. Президент Ливана Мишель Аун потребовал от Саудовской Аравии объяснить, что до сих пор мешает премьеру вернуться в Ливан, и ждет, чтобы Харири обосновал свою отставку лично.

Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ранее заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также сказал, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии насильно.