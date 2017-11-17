Глава МИД Ливана считает кризис в стране результатом внешнего вмешательства

Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 17 ноября 2017

Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 17 ноября 2017

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Кризисная ситуация в Ливане является результатом внешнего вмешательства, заявил глава МИД Ливана Джебран Басиль.

"То, что сейчас происходит, это результат внешнего вмешательства во внутренние дела Ливана. И это неприемлемо, если мы допустим такое в международном обществе, это будет опасный прецедент", — сказал Басиль на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, сейчас он совершает турне по странам Европы, потому что "Европа ближе всего к нам и имеет большой вес в регионе". "Я намерен посетить Брюссель, Париж, Лондон, Рим, Берлин, Анкару. Сегодня мы в Москве, потому что это столица, которая противостоит терроризму… с положительными результатами", — отметил он.

Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении. Президент Ливана Мишель Аун потребовал от Саудовской Аравии объяснить, что до сих пор мешает премьеру вернуться в Ливан, и ждет, чтобы Харири обосновал свою отставку лично.

Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ранее заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также сказал, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии насильно.