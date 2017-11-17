На Украине подполковник милиции заставил брата копать себе могилу

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Житомирской области подполковник милиции пять часов пытал брата во дворе собственного дома, чтобы тот отказался от наследства. Об этом сообщает телеканал "1+1".

Потерпевший рассказал журналистам, что его двоюродный брат вместе с сыном и кумом угрожали ему убийством и заставили копать самому себе могилу. Родственники потребовали, чтобы он отдал им ключи от дома, и жестоко избили.

"Сказали, что я сейчас выкопаю яму себе и они меня похоронят", — сообщил пострадавший. По его словам, издеваться над ним прекратили только после того, как он пообещал отказаться от наследства и никому не рассказывать об избиении.

Бывший сотрудник правоохранительных органов, в свою очередь, заявил журналистам, что брата не избивал, а наоборот — помог ему. По его словам, он нашел родственника во дворе своего дома с многочисленными травмами и вызвал скорую помощь.

Однако эти слова опровергают очевидцы, которые видели самое начало конфликта. Они утверждают, что драка между братьями началась в местном магазине, после чего продавец попросил их покинуть помещение.

Сейчас потерпевший находится в реанимации. Медики характеризуют его состояние как тяжелое.

Как сообщил заместитель начальника Коростышевского районного отдела полиции, подозреваемые отказались давать показания.