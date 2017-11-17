В ДНР за неделю из-за боевых действий погиб один человек

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате ведения боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в течение минувшей недели, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 10 по 16 ноября на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили четыре военнослужащих республики, за этот же период погиб один военнослужащий республики", — сообщил представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР ранения различной степени тяжести в результате боевых действий получили 542 человека, среди которых 222 мирных жителя, в том числе 14 детей. Погиб 251 человек, в том числе 30 мирных жителей, среди которых двое детей. За все время конфликта погибли 4540 человек, в том числе 76 детей.