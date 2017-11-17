Бейрут надеется, что Харири в пятницу вернется в Ливан, завил глава МИД

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Бейрут надеется, что объявивший о своей отставке премьер Ливана Саад Харири в пятницу вернется в страну после своей поездки во Францию, заявил РИА Новости глава МИД Ливана Джебран Басиль.

"Мы надеемся, что он вернется в Ливан. Для нас важно, чтобы он вернулся в Ливан", — сказал ливанский дипломат.

Премьер-министр Ливана Саад Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении. Президент Ливана Мишель Аун потребовал от Саудовской Аравии объяснить, что до сих пор мешает премьеру вернуться в Ливан, и ждет, чтобы Харири обосновал свою отставку лично.

Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ранее заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также сказал, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии насильно.