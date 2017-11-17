МИД России призвал активнее задействовать ООН для решения кризиса в Мьянме

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия считает необходимым задействовать все посреднические усилия ООН для разрешения кризиса в Мьянме, говорится в комментарии МИД РФ о ситуации в Ракхайнской национальной области (РНО).

В результате нападения исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья) или этническим бенгальцам, как их называют в Мьянме, на пограничные и полицейские посты в северной части штата Ракхайн 25 августа 2017 года и ответных действий вооруженных сил Мьянмы, за период с конца августа до начала ноября были убиты несколько сотен человек. Более 600 тысяч рохинджа покинули свои дома и перешли на территорию соседней Бангладеш в качестве беженцев. Некоторые правозащитники назвали действия правительства Мьянмы "геноцидом рохинджа".

"Считаем, что необходимо использовать любую возможность для задействования посреднических усилий ООН, добиваться конструктивного вовлечения правительства и представителей всех национальностей и общин Мьянмы в разрешение этого застарелого и сложного кризиса, а международному сообществу – конструктивно содействовать этому", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, сообщается, что в данном контексте в Москве позитивно оценивается встреча 14 ноября в Маниле главы МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.

МИД РФ также сообщает, что "положение в сфере безопасности на севере РНО в целом стабилизировалось".

"Руководство Мьянмы целенаправленно реализует меры по созданию условий для мирного проживания в РНО всех национальных и религиозных общин", — говорится в сообщении.