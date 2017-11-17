Бейрут не просит дипломатического содействия Москвы, заявили в МИД Ливана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль во время переговоров в Москве. 17 ноября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль во время переговоров в Москве. 17 ноября 2017

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Глава МИД Ливана Джебран Басиль заявил РИА Новости, что не просил дипломатического содействия России по урегулированию кризиса в стране.

"Нет, мы не просили этого", — сказал Басиль, отвечая на вопрос, просил ли он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым дипломатического содействия по разрешению кризиса вокруг Ливана.

Премьер-министр Ливана Саад Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении. Президент Ливана Мишель Аун потребовал от Саудовской Аравии объяснить, что до сих пор мешает премьеру вернуться в Ливан, и ждет, чтобы Харири обосновал свою отставку лично.

Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ранее заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также сказал, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии насильно.