В Зимбабве Мугабе покинул университет, где выступал с речью

ХАРАРЕ (Зимбабве), 17 ноя — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе в сопровождении военных, а также полицейских покинул территорию Отрытого университета Зимбабве, где выступал с поздравительной речью перед выпускниками, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Кортеж президента выехал из территории университета в 14.20 мск в сопровождении нескольких полицейских мотоциклов и автомобилей, а также двух джипов с военнослужащими.

Территория вокруг выезда из университета была перекрыта полицией для беспрепятственного проезда главы государства.

Как рассказал РИА Новости один из выпускников, Мугабе перед учащимися университета выступил с поздравительной речью, однако, что именно говорил глава государства, собеседник агентства отказался говорить.

Полицейские также отказались комментировать что-либо по теме визита Мугабе в университет.

Это было первое появление Мугабе на публике с того момента, как поступили сообщения о военном перевороте в Зимбабве и домашнем аресте главы государства.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство.

Как передает корреспондент РИА Новости из Хараре, в столице Зимбабве сохраняется спокойная обстановка. В городе периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.