В Зимбабве Мугабе покинул университет, где выступал с речью

ХАРАРЕ (Зимбабве), 17 ноя — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе в сопровождении военных, а также полицейских покинул территорию Отрытого университета Зимбабве, где выступал с поздравительной речью перед выпускниками, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Территория вокруг выезда из университета была перекрыта полицией для беспрепятственного проезда главы государства.
Как рассказал РИА Новости один из выпускников, Мугабе перед учащимися университета выступил с поздравительной речью, однако, что именно говорил глава государства, собеседник агентства отказался говорить.
Полицейские также отказались комментировать что-либо по теме визита Мугабе в университет.
Это было первое появление Мугабе на публике с того момента, как поступили сообщения о военном перевороте в Зимбабве и домашнем аресте главы государства.
Как передает корреспондент РИА Новости из Хараре, в столице Зимбабве сохраняется спокойная обстановка. В городе периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.