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В мире

ФРГ заинтересована, чтобы Минск "когда-нибудь стал членом Совета Европы"

15:1717.11.2017
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© Flickr / Chris PriceГород Минск. Архивное фотоГород Минск. Архивное фото
© Flickr / Chris Price

МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Германия заинтересована в том, чтобы Минск "когда-нибудь стал членом Совета Европы", заявил в пятницу в Минске министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Я хотел бы, чтобы Белоруссия стала когда-нибудь членом Совета Европы", — сказал глава МИД ФРГ, выступая в пятницу на Минском форуме.

При этом он заметил, что рассчитывает на продолжение переговоров по таким проблемным вопросам, как гражданские права и свободы, реформа избирательного права, мораторий на исполнение смертных приговоров.

"Мой коллега Макей (глава МИД Белоруссии – ред.) знает, что я хотел бы первых шагов от Минска для членства Белоруссии в Совете Европы… Думаю, нужна работа с обеих сторон, чтобы Белоруссия стала членом Совета Европы", — сказал Габриэль.

Германский дипломат также прокомментировал возможность заключения базового соглашения между ЕС и Белоруссией о сотрудничестве. "Здесь нам тоже нужно продвижение вперед. Я считаю, что это было бы в обоюдных интересах. Германия будет это поддерживать. Но это зависит и от того, как будет развиваться ситуация в Белоруссии, нужны сигналы доверия: при всем оптимизме, надо быть честными, наши отношения не всегда отличались бесперебойностью", — отметил он.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Парламент Белоруссии получил статус специально приглашенного при ПАСЕ в 1992 году. В 1997 году ПАСЕ приостановила для Белоруссии этот статус. Годом позже была заморожена заявка республики на членство в Совете Европы. Формальными причинами этого были названы отсутствие прогресса в сфере демократии, прав человека и верховенства права.

Кроме того, Белоруссия является единственной страной в Европе, где практикуется смертная казнь. Наличие смертной казни называется в качестве основного препятствия восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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foto-w
Опять сладкие посулы.
ЕС похож на пирамиду, принимая новых членов, за их счёт усиливают позиции более сильных и старых членов (не говорите мне, что ЕС выделяет крупные суммы в виде кредитов, эти кредиты даются кабальных условиях).
Европа и США всё никак не могут отказаться от колониального прошлого.
15:37
17.11.2017
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