На Украине верят в улучшение отношений с Польшей

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Отношения Украины и Польши после разрешения кризиса, который сложился между двумя странами, станут более серьезными и продуктивными, считает глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"В результате этого кризиса, который мы, безусловно, переживем, обе стороны станут более зрелыми. И, возможно, отношения станут более серьезными… Я надеюсь, что отношения станут более прагматическими и более продуктивными", — сказал Вятрович в пятницу в ходе круглого стола на тему украинско-польских отношений.

По его словам, рано или поздно поляки поймут, что они имеют дело с субъектом, с которым необходимо считаться. Вятрович также считает, что после разрешения кризиса "отойдет украинская инфантильность, которая есть у украинских политиков и экспертов".

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".