МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Стремление Минска к сближению с ЕС не несет рисков для России: Белоруссия никогда не стремилась разорвать связи с РФ ради отношений с Евросоюзом, заявил в пятницу в Минске министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Какие могут быть риски?.. Мы хотим иметь хорошие отношения и с Востоком, и с Западом, понимая, что мы находимся на стыке двух геополитических игроков. Россия – наш стратегический союзник… У нас не было цели разорвать связи с Россией. Наоборот, мы всегда хотели их развивать, укреплять", — сказал Макей журналистам, отвечая на вопрос о наличии рисков для отношений Минска с Россией в сближении Белоруссии с ЕС.

В то же время он отметил, что Минск не может оставлять без внимания отношения с ЕС, который является вторым ключевым внешнеэкономическим партнером для Минска. Глава МИД Белоруссии добавил, что власти страны не сталкивались с такими случаями, чтобы "партнеры ставили нас перед выбором".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался выбирать между Востоком и Западом. Он отметил, в частности, что "если партнеры… будут ставить нам вопрос, вы с Востоком или с Западом, Россией или ЕС… нам такая позиция не подходит". Он также заявил, что заявил, что Минск не будет "безропотным мальчиком на побегушках" ни у Востока, ни у Запада.

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко также заявлял, что развитие сотрудничества Минска с Западом не означает "попытку подорвать отношения с Россией".