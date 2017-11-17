Люди прибывают в Открытый университет Зимбабве, где находится Мугабе

ХАРАРЕ, 17 ноя — РИА Новости. Люди прибывают в Открытый университет Зимбабве близ столицы страны Хараре, куда, по последним данным, приехал на вручение дипломов президент страны Роберт Мугабе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее сотрудник охраны университета подтвердил РИА Новости, что президент Зимбабве прибыл в университет. Это первое появление Мугабе на публике с того момента, как поступили сообщения о военном перевороте в Зимбабве и домашнем аресте главы государства.

На входе в университет расположилась усиленная охрана из двух десятков полицейских и десятка сотрудников охраны университета. Также возле въезда в учебное заведение собрались журналисты и около сотни человек. В целом обстановка спокойная. На территории университета, а также на подъездах к нему нет военнослужащих и какой-либо специальной техники.

Как ранее сообщалось, военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство.