Мурадов прокомментировал строительство центра ВМС на юге Украины

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя Совета министров Крыма – постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов призвал относиться к строительству оперативного центра ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове на юге страны инженерными подразделениями США как к серьезной опасности.

Ранее на сайте ВМС США появилась информация о том, что военнослужащие морского десантного инженерно-строительного батальона начали строительство оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове. Согласно сообщению, американские военные прибыли в Очаков в апреле и занимались подготовкой к началу строительства. Ожидается, что центр будет использоваться для планирования и оперативного командования при проведении военных учений на Украине.

"Нас обкладывают со всех сторон новыми базами, военными объектами. В том же Очакове строится площадка. Кажется, такие безобидные вещи: вот мы там создаем площадки, мы не вводим регулярные войска. Они в любой момент могут зайти и уже пользоваться созданной инфраструктурой", — сказал Мурадов во время видеомоста в МИА "Россия сегодня", посвященного проекту резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму, который был внесен на Генассамблею ООН.

По словам постпреда республики, несмотря на то, что Россия постоянно направляет в ООН информацию о реальном положении дел в Крыму, "сателлиты НАТО и Евросоюза… продолжают свою лживую враждебную деятельность".

"Антироссийскую деятельность, потому что за этим стоит не просто Крым, за этим стоит война, которая объявлена России в информационной, спортивной, культурной, политической и военной сфере", — пояснил Мурадов.

Он призвал относиться ко всем этим проявлениям как к серьезной опасности.

"Исходить из этого и работать по предотвращению этой опасности, которая нависает в целом над нашей страной", — подчеркнул зампредседателя Совета министров Крыма.