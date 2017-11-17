Сейм Латвии разрешил чиновникам не отчитываться о своих зарплатах

РИГА, 17 ноя – РИА Новости. Сейм Латвии принял поправки к закону об устройстве государственного управления, исключив норму о ежемесячном обнародовании зарплат должностных лиц, сообщает Sputnik Латвия.

Депутаты, ознакомившись с опытом других европейских стран, пришли к выводу, что нигде информация о зарплатах работников не доступна так широко, как в Латвии. В основном страны публикуют такую информацию без имен и фамилий, а информация о конкретных сотрудниках предоставляется по запросам.

Комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений предложила правительству публиковать зарплаты чиновников раз в год и предоставлять всем желающим сведения о заработке госработников по запросу, после подачи заявления в соответствующее учреждение.

Поправки предусматривают публикацию информации о зарплатах должностных лиц и работников государственных учреждений в порядке, установленном в законе о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. Но окончательное решение о том, насколько подробная информация будет публиковаться с 1 января 2018 года, предстоит принять Кабинету министров.

Первоначально Сейм принял норму о том, что данные о зарплатах появляются на сайтах государственных учреждений с указанием имен и фамилий, но президент Раймондс Вейонис передал поправки на повторное рассмотрение, указав на юридические проблемы.

Ранее сообщалось, что зарплаты латвийских министров и депутатов повышаются автоматически, вместе со средним заработком граждан. Согласно существующему порядку, зарплата министра высчитывается путем умножения средней зарплаты на коэффициент 4,68. Оклад депутата Сейма рассчитывается с учетом коэффициента 3,2.

Так, зарплата премьера страны Мариса Кучинскиса в 2018 году по примерным подсчетам вырастет на 202 евро — до 4 тысяч 235 евро до уплаты налогов, зарплата других министров — на 192 евро — до 4 тысяч 20 евро.

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