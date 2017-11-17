Рогозин ответил на заявление Пентагона о потере военного преимущества США

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал слова главы Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда, заявившего, что Штаты теряют военное преимущество.

"Стараемся", — написал Рогозин в Twitter.

Фрагменты выступления Данфорда в Университете Тафта в штате Массачусетс распространил Пентагон. Данфорд подчеркнул, что Россия, Китай и другие страны изучили американские методы ведения военных действий. Эти государства разработали стратегии таким образом, чтобы свести к минимуму преимущество США, добавил глава Комитета начальников штабов.

По его словам, за последние 10-15 лет превосходство США стало более размытым — оно уже не такое существенное, как раньше.