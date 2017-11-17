Группировка, занимавшаяся наркоторговлей, обезврежена в Испании и Марокко

МАДРИД, 17 ноя – РИА Новости. Гражданская Гвардия Испании и правоохранительные органы Марокко в рамках операций, координацию которых осуществляли Европол и Евроюст, обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся переправкой и торговлей кокаином и отмыванием денег.

В операции принимали участие правоохранительные органы Испании, США, Германии, Италии и Марокко, говорится в сообщении Гражданской Гвардии. Задержаны 40 человек – в различных городах Испании и Марокко, в том числе граждане Испании, Великобритании и Марокко. Изъято 1270 кг кокаина в Испании, и 2580 кг кокаина в Марокко. Стоимость изъятых наркотиков превышает 100 миллионов евро. Кроме того, изъято 13 миллионов евро наличных, 18 транспортных средств и три судна.

Лидер группировки, гражданин Испании, осуществлял координацию с территории Венесуэлы, он объявлен в международный розыск.