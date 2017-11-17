Габриэль призвал ФРГ, Францию и Россию договориться о миссии ООН в Донбассе

МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Представления Германии, Франции и России о миротворческой миссии в Донбассе еще "далеки друг от друга", но важно пойти навстречу друг другу, заявил в среду в Минске глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Представления Германии и Франции и представления России (о миротворческой миссии ООН в Донбассе – ред.) еще далеки друг от друга, но важно попробовать пойти навстречу друг другу и определить общие условия, мандат, в рамках которого такая миссия ООН в объединении с ОБСЕ смогла бы контролировать перемирие", — сказал Габриэль журналистам.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что важно добиться долгосрочного перемирия в Донбассе и миротворческая миссия могла бы контролировать его "не только на пару часов в день, когда солнце светит, но и в ночные часы". "Если нам удастся это сделать, то тогда мы сможем начать восстановление Донбасса", — сказал дипломат.

В свою очередь, по его словам, это позволит добиться "новых шагов по разрядке (отношений) с Россией". "Хотя представления все еще далеки друг от друга, было бы неразумно закрыть окно возможностей, которое только что открылось. Мы должны открывать его дальше", — заявил он.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По данным газеты Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев.

Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.