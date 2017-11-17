РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Шульц ожидает, что немецкие партии договорятся о создании коалиции

13:4617.11.2017
01682
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц. Архивное фотоЛидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

БЕРЛИН, 17 ноя – РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц, по итогам выборов в бундестаг ушедшей в оппозицию, исходит из того, что ведущие предварительные переговоры о формировании правящей коалиции политические силы сумеют прийти к общему наименьшему знаменателю.

Акция протеста против политики Ангелы Меркель в Берлине
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в фотобанк
"Меркель должна уйти": русские немцы — о Германии после выборов

В Германии с 18 октября проходят предварительные переговоры по формированию коалиционного правительства. В случае успеха может быть создана коалиция под названием "Ямайка" (названная по цветам входящих в нее партий, соответствующих цветам национального флага Ямайки: черный, желтый, зеленый) при участии альянса ХДС/ХCC, СвДП и "Зеленых". Канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель рассчитывала завершить их в четверг, однако сторонам пока не удалось достичь компромисса по всем вопросам. Переговоры продолжаются.

Шульц подчеркнул, что между ведущими переговоры партнерами серьезные разногласия в вопросе европейской политики, в результате чего ФРГ может выпасть как партнер, например, для нового правительства Франции.

Кандидат на пост канцлера Германии Мартин Шульц. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Шульц назвал победу в Нижней Саксонии надеждой для социал-демократов

"Стоит опасаться, что эта коалиция приведет к тому, что Германия больше не будет играть никакой роли в ЕС, потому что страна не способна действовать", — сказал лидер социал-демократов, трансляцию выступления которого вел телеканал N24.

Шульц подчеркнул, что Германия нуждается в конструктивном сотрудничестве политических сил, уверенных, оптимистичных, доверяющих друг другу людей, но в настоящий момент вырисовывается "коалиция постоянного взаимного недоверия".

Заседание Бундестага. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
В ФРГ правые планируют к 2021 году войти в правящую коалицию

"Им следует справиться с задачей, серьезно вести переговоры и действительно прийти к результату. Стабильное правительство определенно пошло бы на пользу Германии. Германия, как и Европа, не могут ждать. Поэтому я исхожу из того, что в конце концов эта коалиция придёт к общему наименьшему знаменателю", — добавил Шульц.

По итогам прошедших выборов парламент увеличился до рекордных в истории ФРГ размеров — 709 депутатов. Победивший консервативный альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с канцлером Ангелой Меркель получил 246 мест в парламенте, пришедшая второй Социал-демократическая партия Германии — 153 места. У правой "Альтернативы для Германии" 92 места, у Свободной демократической партии 80 мест, у "Левых" 69 мест, у "Зеленых" 67 мест.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена