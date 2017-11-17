Шульц ожидает, что немецкие партии договорятся о создании коалиции

БЕРЛИН, 17 ноя – РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц, по итогам выборов в бундестаг ушедшей в оппозицию, исходит из того, что ведущие предварительные переговоры о формировании правящей коалиции политические силы сумеют прийти к общему наименьшему знаменателю.

В Германии с 18 октября проходят предварительные переговоры по формированию коалиционного правительства. В случае успеха может быть создана коалиция под названием "Ямайка" (названная по цветам входящих в нее партий, соответствующих цветам национального флага Ямайки: черный, желтый, зеленый) при участии альянса ХДС/ХCC, СвДП и "Зеленых". Канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель рассчитывала завершить их в четверг, однако сторонам пока не удалось достичь компромисса по всем вопросам. Переговоры продолжаются.

Шульц подчеркнул, что между ведущими переговоры партнерами серьезные разногласия в вопросе европейской политики, в результате чего ФРГ может выпасть как партнер, например, для нового правительства Франции.

"Стоит опасаться, что эта коалиция приведет к тому, что Германия больше не будет играть никакой роли в ЕС, потому что страна не способна действовать", — сказал лидер социал-демократов, трансляцию выступления которого вел телеканал N24.

Шульц подчеркнул, что Германия нуждается в конструктивном сотрудничестве политических сил, уверенных, оптимистичных, доверяющих друг другу людей, но в настоящий момент вырисовывается "коалиция постоянного взаимного недоверия".

"Им следует справиться с задачей, серьезно вести переговоры и действительно прийти к результату. Стабильное правительство определенно пошло бы на пользу Германии. Германия, как и Европа, не могут ждать. Поэтому я исхожу из того, что в конце концов эта коалиция придёт к общему наименьшему знаменателю", — добавил Шульц.

По итогам прошедших выборов парламент увеличился до рекордных в истории ФРГ размеров — 709 депутатов. Победивший консервативный альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с канцлером Ангелой Меркель получил 246 мест в парламенте, пришедшая второй Социал-демократическая партия Германии — 153 места. У правой "Альтернативы для Германии" 92 места, у Свободной демократической партии 80 мест, у "Левых" 69 мест, у "Зеленых" 67 мест.