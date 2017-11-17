Сведения о яде в организме умершей в Китае модели из Перми не подтвердились

УФА, 17 ноя — РИА Новости. Следователи Пермского края опровергают информацию о том, что в организме погибшей в Китае 14-летней модели из Перми был найден яд, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя краевого СК РФ Ирина Незнамова.

Четырнадцатилетняя модель из Перми скончалась 27 октября в одной из больниц Шанхая. В пермском модельном агентстве сообщали, что причиной смерти стал менингит, а консул Генконсульства РФ в Шанхае Андрей Куликов заявил РИА Новости, что смерть произошла от полиорганной недостаточности. Ранее российские СМИ сообщили, что в организме умершей девочки обнаружен яд. Пермские следователи после гибели девушки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Информация о том, что в организме 14-летней девочки, скончавшейся в Шанхае, был найден яд, недостоверна. Ранее следователями была назначена экспертиза для выявления причины смерти ребенка, и она еще не закончена. Говорить о настоящей причине гибели девочки можно будет только после получения результатов анализов", — пояснила агентству Незнамова.