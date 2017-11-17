Спикер парламента Болгарии подал в отставку

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Спикер Народного собрания Болгарии Димитар Главчев подал в отставку, сообщает портал Novinite со ссылкой на местное ТВ.

"Я только что внес прошение об отставке в регистрационный отдел Национального собрания", — приводит слова Главчева портал.

Уточняется, что спикер парламента заявил об отставке после совещания премьер-министра страны Бойко Борисова совместно с лидерами партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которую представляет Главчев.

Ранее болгарская социалистическая партия заявила о запуске процедуры по отставке Главчева. Лидер социалистов Корнелия Нинова заявляла о систематических злоупотреблениях властью и неисполнении обязанностей со стороны спикера. По данным портала, болгарская социалистическая партия собрала 88 подписей депутатов в поддержку своего требования об отставке Главчева.

На прошедших в марте парламентских выборах партия ГЕРБ получила 95 депутатских кресел, социалистам досталось 80 мест. Народное собрание состоит из 240 депутатов.