Глава МВД Украины Аваков будет требовать извинений за дело против сына

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что его сын Александр не совершал никаких противозаконных действий и после победы в суде намерен требовать извинений.

"Я горжусь своим сыном, и мой сын не сделал ничего такого, за что мне было бы стыдно. А та манипуляция, которая предложена, будет обратно доказана в суде, и я буду требовать от всех, чтобы они извинились", — цитирует Авакова украинское издание "Факты"

Сына министра подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь. Первого ноября суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.