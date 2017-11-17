В МВД Ирака рассказали об использовании информаторов из ИГ*

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Наличие информаторов из террористической группировки "Исламское государство"* позволяет правительственным войскам Ирака контролировать атаки боевиков, заблаговременно эвакуируя людей и дезинформируя группировку о жертвах взрывов, заявил в интервью газете Independent иракский министр внутренних дел Касим Мохаммад аль-Араджи.

"У нас есть люди, которые работают с ИГ* и согласились работать с нами. ИГ* не знает об этом, и мы следим за тем, чтобы наш информатор не был раскрыт", — заявил Аль-Араджи.

По словам министра, иногда силы безопасности Ирака даже платят за перевозящий бомбу автомобиль и позволяют произвести взрыв в том месте, которое хотели атаковать боевики. "Мы просим людей покинуть (территорию) и делаем официальное заявление с ложным числом жертв", — заявил он.

Как сообщил министр, вероятность того, что боевики смогут устроить масштабный взрыв на территории Ирака, крайне мала, поскольку ИГ* больше не контролирует города и районы, где представители группировки могли бы организовать атаку и оснастить взрывчаткой боевиков.

"Главное, что халифат был сломлен. Остался только один город Рава и пустыня на западе страны, где ИГ* все еще удерживает позиции", — заявил Аль-Араджа.

"Мы сотрудничаем с членами важных в ИГ* семей, которые помогают службам безопасности", — заявил министр, добавив, что должен связаться с женой одного из лидеров группировки. "Мы платим ей и сохраняем анонимность, но она делает это, потому что хочет защитить сыновей и остаться в живых", — заявил он.

Командование совместных операций в пятницу объявило о начале операции по освобождению от террористов ИГ* округа Рава на западе иракской провинции Анбар. Ранее сообщалось, по оценкам коалиции по борьбе с ИГ* под руководством США, террористы потеряли уже 95% территории, которую они в прошлом контролировали в Сирии и Ираке.

* Запрещенная в России террористическая организация