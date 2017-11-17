Кандидат в сенат США Мур отверг обвинения в домогательствах

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Кандидат в сенаторы США от штата Алабама Рой Мур отверг обвинения в домогательствах, которые поступили в его адрес уже от семи женщин.

"Эти обвинения не просто неправда. У них нет никаких улик, поддерживающих эти обвинения", — заявил Мур на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

Ранее ряд женщин заявили, что Мур (70 лет) приставал к ним примерно 40 лет назад. Мур был ранее выдвинут в сенаторы от Республиканской партии, но обвинения вызвали требования его ухода из гонки. Мур заявил, что уходить не собирается.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала журналистам, что если обвинения подтвердятся, то Мур должен будет снять свою кандидатуру. "Президент ранее на этой неделе заявил, что если обвинения — правда, Рой Мур должен уйти в сторону. Он по-прежнему твердо так считает", — сказала Сандерс журналистам в Белом доме. При этом, по ее словам, окончательное решение должны принять избиратели Алабамы.

Национальный комитет Республиканской партии заявил, что разрывает договоренности со штабом Мура о спонсировании его предвыборной кампании. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что рассматривает "все варианты" борьбы с Муром. Однако у республиканцев нет полномочий убрать имя Мура из избирательных бюллетеней. При этом отделение Республиканской партии в штате Алабама пошло против общенационального комитета партии и заявило, что по-прежнему поддерживает Мура.