Президент Боливии попросил не растить коку в запрещенных местах

МЕХИКО, 17 ноя – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес обратился в четверг к местным крестьянам с просьбой не выращивать кусты коки там, где это запрещено законом.

"Мне сообщают, что некоторые люди выращивают коку (незаконно), они ошибаются, и это может закончиться для них плохо", — приводит слова Моралеса агентство ABI.

Новый закон о коке, принятый весной 2016 года, признает коку как культурное наследие страны и увеличивает площадь легальных посадок с 12 тысяч до 22 тысяч гектаров. Сам Моралес в свое время занимался сбором листьев коки и до сих пор возглавляет один из профсоюзов крестьян-кокалерос.

В Боливии от 62% до 67% индейского населения жуют листья коки. Президент даже организовал специальный праздник — национальный день жевания листьев коки, а потом принял решение об отказе Боливии от соблюдения Единой конвенции ООН о наркотических средствах. В январе 2013 года Ла-Пас вновь присоединился к конвенции с оговоркой, согласно которой в этой стране разрешается культивирование кокаиновых кустов и употребление листьев коки в медицинских и ритуальных целях.