КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) Артема Сытника из-за возможного разглашения данных следствия, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в генпрокуратуре.

"ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел", — говорится в сообщении.

По данным собеседников издания, уже в пятницу Сытника могут вызвать на допрос. В то же время отмечается, что директора НАБУ в стране сейчас нет — он находится в командировке в Португалии.