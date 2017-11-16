ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Советник госсекретаря США по политическому планированию Брайан Хук обвинил Россию во вмешательстве в дела стран Европы посредством пропаганды.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о предположениях о российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.