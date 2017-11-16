США рассчитывают, что "халифат" ИГ* прекратит существование до конца года

Боевики ИГ (запрещена в России) ведут огонь из тяжелого вооружения на востоке Сирии. Архивное фото

Боевики ИГ (запрещена в России) ведут огонь из тяжелого вооружения на востоке Сирии. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. США рассчитывают, что самопровозглашенный "халифат" ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) прекратит существование до конца 2017 года, заявил советник госсекретаря, директор по политическому планированию в госдепартаменте США Брайан Хук.

"Госсекретарь (Рекс) Тиллерсон много участвует в личной дипломатии, направленной на разгром ИГ*. ИГ* в виде физически существующего "халифата" закончит существование до конца года", — сказал Хук.

По оценкам коалиции по борьбе с ИГ* под руководством США, террористы потеряли уже 95% территории, которую они в прошлом контролировали в Сирии и Ираке.

*Террористическая организация, запрещенная в России