США хотят, чтобы Россия сократила найм северокорейских работников

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. США рассчитывают, что Россия сократит найм северокорейских работников, заявил директор по политическому планированию в госдепартаменте США Брайан Хук.
По его словам, работники из КНДР ежегодно пересылают домой до 130 миллионов долларов, которые идут, в частности. на государственные программы КНДР. По его словам, сокращение найма работников Россией поможет увеличить давление на КНДР.
"Россия играет конструктивную роль, и мы бы хотели, чтобы она продолжила эти конструктивные шаги. Чем больше давления на Северную Корею, тем лучше", — сказал Хук.