США хотят, чтобы Россия сократила найм северокорейских работников

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. США рассчитывают, что Россия сократит найм северокорейских работников, заявил директор по политическому планированию в госдепартаменте США Брайан Хук.

"Мы благодарны за помощь, которую Россия оказала по Северной Корее… Мы бы хотели, чтобы Россия делала больше. Россия — крупнейший наниматель гастарбайтеров из Северной Кореи", — сказал Хук, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

По его словам, работники из КНДР ежегодно пересылают домой до 130 миллионов долларов, которые идут, в частности. на государственные программы КНДР. По его словам, сокращение найма работников Россией поможет увеличить давление на КНДР.

"Россия играет конструктивную роль, и мы бы хотели, чтобы она продолжила эти конструктивные шаги. Чем больше давления на Северную Корею, тем лучше", — сказал Хук.