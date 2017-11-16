ЛОНДОН, 16 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Серия антироссийских публикаций в британской прессе вызвана недавними заявлениями премьера Терезы Мэй и предстоящими спорами в парламенте по госбюджету, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

Ранее Мэй, выступая на приеме у лорда-мэра лондонского Сити заявила, что комитет по разведке британского парламента изучит вопрос о предполагаемом "вмешательстве России" в референдум по Brexit.

"На наш взгляд, серия антироссийских статей в британских СМИ была простимулирована "банкетной речью" премьер-министра Мэй, а также предстоящим обсуждением в парламенте бюджета страны. Если программное выступление премьер-министра дало старт новой безосновательной волне критики в отношении России, то в ходе предстоящего рассмотрения бюджета министерство обороны хотело бы добиться увеличения расходов на свои нужды, спекулируя на российской угрозе", — сказал пресс-секретарь, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать сегодняшнюю публикацию Times, в которой утверждается об угрозе европейской безопасности со стороны России.

Представитель посольства призвал изучить факты. По его словам, согласно методологии подсчета Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне, оборонный бюджет Великобритании за 2016 год составил 51,8 миллиарда долларов, в то время как России — 46,9 миллиарда долларов.

"Для такой страны, как Великобритания, это очень большая сумма. Как представляется, все это вопрос стратегии военного развития и эффективности использования имеющихся средств. Не наше дело советовать британскому правительству, как распоряжаться своим бюджетом. Могу только сказать, что в настоящее время какого-либо взаимодействия по военной линии между двумя странами из-за позиции британской стороны нет, а безопасность нужно обеспечивать путем укрепления международного сотрудничества", — добавил представитель посольства.

Ранее в МИД РФ заявили, что обвинения Мэй в адрес России имеют безответственный и безосновательный характер.