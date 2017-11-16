Автор петиции против реформы школы в Латвии пояснил, что может ей помешать

РИГА, 16 ноя – РИА Новости. Автор инициативы о сохранении билингвального образования в средних школах, независимый журналист, бывший главный редактор сайта Ves.lv Денис Бартецкий рассказал Sputnik Латвия о механизме подачи петиции в Сейм и о том, с какими трудностями он может столкнуться при этом.
Бартецкий сообщил, что собирается передать петицию в Сейм во вторник, 21 ноября. По словам журналиста, сбор подписей на платформе ManaBalss.lv он может остановить в любой момент — достаточно только подтвердить окончание сбора в заявлении, которое высылает портал.
Единственным щепетильным моментом журналист назвал то, что под петицией могли подписаться неграждане, голоса которых Сейм учесть не сможет.
"Сейчас собрано более 11 тысяч подписей, но в общем числе этих подписей могут быть и подписи неграждан, которые не будут засчитаны, поскольку сама платформа не может определить через банковскую инициализацию — кто гражданин, а кто негражданин", — пояснил журналист.
С 2020/21 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах Латвии планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.
В Латвии только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения.
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