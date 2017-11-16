Автор петиции против реформы школы в Латвии пояснил, что может ей помешать

РИГА, 16 ноя – РИА Новости. Автор инициативы о сохранении билингвального образования в средних школах, независимый журналист, бывший главный редактор сайта Ves.lv Денис Бартецкий рассказал Sputnik Латвия о механизме подачи петиции в Сейм и о том, с какими трудностями он может столкнуться при этом.

Инициатива еще 9 ноября набрала необходимые для передачи на рассмотрение в парламент 10 тысяч подписей . На сегодняшний день за нее проголосовали уже больше 11 тысяч человек.

Бартецкий сообщил, что собирается передать петицию в Сейм во вторник, 21 ноября. По словам журналиста, сбор подписей на платформе ManaBalss.lv он может остановить в любой момент — достаточно только подтвердить окончание сбора в заявлении, которое высылает портал.

Единственным щепетильным моментом журналист назвал то, что под петицией могли подписаться неграждане, голоса которых Сейм учесть не сможет.

"Сейчас собрано более 11 тысяч подписей, но в общем числе этих подписей могут быть и подписи неграждан, которые не будут засчитаны, поскольку сама платформа не может определить через банковскую инициализацию — кто гражданин, а кто негражданин", — пояснил журналист.

Он подчеркнул, что теперь очень важно до понедельника, 20 ноября, проголосовать за инициативу тем, кто хотел, но еще не сделал этого, чтобы подстраховаться и иметь 10 тысяч полностью ликвидных подписей.

С 2020/21 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах Латвии планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

В Латвии только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

