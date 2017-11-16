ВИЛЬНЮС, 16 ноя — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу отправляется в Гетеборг (Швеция) для участия в саммите ЕС, где представит лидерам Евросоюза опыт балтийской республики в области борьбы с фейковыми новостями, сообщила в четверг пресс-служба президентского дворца.

По информации пресс-службы, в пятницу в Гетеборге состоится саммит ЕС, основной целью которого является повышение социальной безопасности жителей Европы. Главы стран ЕС обсудят меры для снижения уровня социального неравенства, борьбы с безработицей и обеспечения более благоприятных условий труда. Одной из основных тем также станут вопросы образования и способы укрепления политики ЕС в области культуры.

"Президент представит лидерам Евросоюза опыт балтийской республики в области борьбы с фальшивыми новостями, а также гражданские инициативы литовских СМИ, направленные на защиту литовского информационного пространства и повышение устойчивости населения ко лжи", — говорится в сообщении на сайте президентского дворца.

По данным пресс-службы, с риском бедности и социального неравенства в ЕС сталкиваются более 23% населения, поэтому страны ЕС объединяют усилия для борьбы с социальным неравенством.

"В Гетеборге состоится подписание декларации об укреплении социальных прав, которая поможет увеличить объем средств на социальные нужды в рамках новой многолетней финансовой программы ЕС", — добавили в ведомстве.

В рамках саммита ожидается обсуждение вопросов повышения финансирования программы студенческого обмена Erasmus. С 1999 года программой Erasmus воспользовались более 40 тысяч литовских студентов и 16 тысяч преподавателей, уточнили в пресс-службе.