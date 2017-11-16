Касперский отверг обвинения в кибершпионаже со стороны США

БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский отверг обвинения США в кибершпионаже и предположил, что скандал может быть связан с тем, что его компания лучше выполняет свою работу по защите личных данных своих клиентов, чем американские конкуренты.

Об этом Касперский заявил в четверг в видеоинтервью немецкой газете Die ZEIT.

"Возникает ощущение, что мы просто делали нашу работу лучше, чем другие, что мы защищаем наших клиентов лучше, чем другие", — сказал Касперский, добавив, что "возможно, этим кто-то в США очень недоволен".

Отвечая на прямой вопрос журналиста, является ли он российским шпионом, Касперский со смехом отметил: "Нет, конечно".

Он также добавил, что не видит никакой угрозы в программном обеспечении "Лаборатории Касперского" для безопасности данных немецких пользователей, "по крайней мере, не из-за наших продуктов".

МВБ США ранее предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Касперском" заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.

В компании эти обвинения опровергли и предложили предоставить американским властям исходный код программного продукта. США в свою очередь приветствовали это предложение, но назвали его недостаточным.